Ведущий Иван Ургант «перешел» на концерты в переходах

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Ивана Урганта заметили играющим в подземном переходе. Об этом сообщает издание TVcenter.ru.
Российский зритель уже и забыл, когда в последний раз он видел Ивана Урганта в качестве ведущего одноименной вечерней передачи на TV — последний такой эфир был еще в начале 2022 года. Вскоре шоумен выступил с антироссийскими высказываниями.
Был период, когда Ургант уезжал из страны, говоря об отпуске. Однако, спустя время, он вернулся.
Многие его соотечественники уверены, что ведущий уже не раз пожалел о своих словах.
На каналах центрального телевидения Иван Ургант сейчас не появляется. Известно, что деньги в его бюджет поступают с выступлений на всяческих корпоративах, на которых он старается обходить стороной тему политики.
А недавно в своих соцсетях Ургант опубликовал видео с собой, играющим на рояле. Однако ярко-желтый инструмент стоял не на сцене какого-то зала, а в подземном переходе. В какой именно стране это происходит, шоумен не признался, однако ясно, что это не в России, поскольку вдалеке виднеются флаги Южной Кореи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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