Отец умершей от рака Жанны Фриске высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 14:29

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Отец умершей от рака Жанны Фриске высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, выразил слова поддержки родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк. Он, как никто другой, понимает их мысли, чувства и эмоции.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. У нее была одна из самых агрессивных форм рака головного мозга - глиобластома. Это же заболевание несколько лет назад диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. 

«Представляю, каково сейчас её родителям. Это самый сложный период. Им стоит держаться и стремиться помогать дочери. Делать всё, чтобы Анастасия не чувствовала себя забытой и брошенной», — сказал Владимир Фриске в беседе с телеканалом СПАС.

Слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк ходят самые разные. По данным ряда источников, экспериментальное лечение принесло свои результаты. В то же время некоторые пишут о том, что все не так хорошо.

«Кощунство! Живого человека уже хоронят!» — Владимир Фриске отреагировал на них с нескрываемым возмущением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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