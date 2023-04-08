Лолита проинформировала о расставании со своим молодым любовником

Сегодня, 11:39

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Лолита проинформировала о расставании со своим молодым любовником
Певица Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская недавно призналась, что уже год у нее роман с молодым человеком. Раскрывать его имя и фамилию артистка не пожелала, аргументировав это тем, что ее избранник избегает публичности. По этой причине они и не выходят в свет вместе.

Поклонникам знаменитости, вероятно, и не доведется узнать, с кем встречалась знаменитость. В эфире программы «Ты не поверишь!» Лолита призналась, что уже рассталась со своим молодым любовником.

«Как появился, так и исчез. Всё. Долго у меня никто не держится. Я за влюбленности и за их смену», — высказалась знаменитость.

Лолита Милявская официально выходила замуж пять раз. Последним ее мужем был тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Их брак длился десять лет. Причиной расставания стала измена Иванова, которую долгое время обсуждали СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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