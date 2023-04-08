Стало известно, кто из участников телешоу «Маска» покинул проект в последнем выпуске

В последнем выпуске «Маски» в номинацию на выбывание попали три участника: Хомяк, Горностай, Пудель. По итогам голосования, зрители спасли на этот раз Хомяка, а члены жюри отдали свои голоса за Пуделя. Маску пришлось снять Горностаю.

В этом костюме скрывалась юная исполнительница, получившая Гран-при не только всероссийских, но и международных конкурсов по вокалу. Ею оказалась Диана Анкудинова.

Как отметили поклонники, они не ожидали увидеть за маской Диану. Пользователи рассмотрели в этом персонаже блогершу Аню Покров и Жанну Агузарову.

«Вот это неожиданно. Если не изменяет память, никто из членов жюри не называл имя Дианы», «Мне казалось, что это Жанна Агузарова, как об этом сказали судьи», «Анкудинову точно никто не ожидал увидеть», — написали российские зрители в соцсетях.

Стоит напомнить, что в прошлом выпуске шоу покинула дочь певицы Валерии – Анна Шульгина, снявшая маску Скунса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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