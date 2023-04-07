СМИ: Роман Костомаров перенес новую операцию на ноге

Сегодня, 14:04

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СМИ: Роман Костомаров перенес новую операцию на ноге
Фото из открытых источников

Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову недавно провели очередное хирургическое вмешательство. На сей раз речь идет не об ампутации. Спортсмену сделали серьезную операцию на ноге, информирует портал Prozvezd со ссылкой на собственный источник в больнице в Коммунарке.

«На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги», — приводит издание слова своего собеседника.

Журналисты подчеркивают, что данная операция была попросту необходима для того, чтобы в будущем можно было провести протезирование.

Источник предположил, что Костомаров будет находиться в больнице в Коммунарке «до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного».

После очередной операции состояние Романа продолжает оставаться стабильным, ухудшения не фиксируется. Фигурист дышит самостоятельно, и необходимости в аппарате ИВЛ и подобных нет. Также Костомаров разговаривает, самостоятельно принимает пищу и пьет.

Прославленный фигурист находится на больничной койке с 10 января. В больнице у него случилось два инсульта, также он перенес несколько ампутаций - ему из-за развившегося сепсиса удалили стопы, а также пальцы на руках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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