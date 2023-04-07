Военкор Живов предложил ввести мораторий на выступления Козловского и других «артистов-предателей»

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Военкор Алексей Живов выступил с инициативой о введении полного пятилетнего моратория на выступления артистов, которые осудили спецоперацию. Прежде всего он имел в виду актера Данилу Козловского.
Журналист отметил, что верными России остались рокеры, в которых он не сомневался. Это Кинчев, Кулясов, Илья Чорт, Галанин и Кипелов. По мнению Живова, все, что в России называли культурой, оказалось сообществом предателей и русофобов.
Говоря о Козловском, военкор задался вопросом: «Почему он еще не иноагент? Предателю Родины здесь не место!».
Живов считает, что Козловский вернулся на заработки, так как на Западе в нем не нуждаются.
Ранее сообщалось, что 16 апреля и 14 мая вернувшийся из США в Россию Данила Козловский выступит в МХТ им. Чехова в Москве, а 20, 21 и 22 апреля — в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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