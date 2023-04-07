Александр Серов рассказал, что Ирина Алферова часто ругала его во время их совместной работы над клипом «Ты меня любишь»

Ирина Алферова в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» рассказала о работе с Александром Серовым над клипом к его хиту «Ты меня любишь». Актриса призналась, что после того, как прослушала композицию, сразу же согласилась на предложение Игоря Крутого, который написал музыку к песне.

«Я подруге говорю: «Серов – это кто?». Она говорит: «Соглашайся на все, что он предложит. Это очень хороший человек с потрясающим голосом». Я, когда музыку услышала, уже вариантов не было отказаться. И клип получился потрясающий. Это не просто картинки. Мы же его много раз переделывали», — поделилась Алферова.

Актриса призналась, что клип стал некой местью от нее, но не стала раскрывать, кому именно было адресовано видео. По всей видимости, таким образом Ирина Ивановна решила ответить бывшему мужу Александру Абдулову на его многочисленные измены, из-за которых они развелись.

Серов тоже поделился воспоминаниями о работе с народной артисткой России. По словам певца, она постоянно ругала его за плохую игру. Музыкант признался, что был очень рад, когда Алферова согласилась на съемки, поскольку она долгое время не давала ответа.

«Ругала за анти актерское мастерство. Что я мог там намудрить. Пытался как-то слова передать, потому что текст сильный. В итоге получилось то, что получилось», — рассказал певец.

Ирина Ивановна отметила, что Серов все время старался быть красивым в кадре, и смотрелось это неестественно. Ведущий программы Николай Цискаридзе поинтересовался у певца, были ли у него чувства к партнерше.

«А кто в нее не влюблялся. Я влюбился в нее еще с «Трех мушкетеров»», — признался Александр Николаевич.

Ирина Ивановна с грустью смотрела на показанные в студии программы кадры из клипа. Актриса всегда говорила, что боится старости, и ее мнение на этот счет не изменилось. Цискаридзе попытался переубедить ее, отметив, что она прекрасно выглядит. Алферова заявила, что стимул к жизни ей придают работа и муж Сергей Мартынов.

«Потрясающий человек. Он все может, он играет на всех инструментах, он все может починить. Читающий, знающий, умеющий, красивый», — рассказала о супруге Алферова.

Правда, бывают между супругами и разногласия. Так, Алферова рассказала, что Мартынов запрещает ей делать пластические операции. Актрисе приходится мириться с возрастными изменениями, поскольку муж восхищается ее естественной красотой и не хочет, чтобы она что-то меняла в себе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700