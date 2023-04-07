Регина Тодоренко рассказала, что свидания помогли им с Владом Топаловым сохранить семью

Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил...Подробнее
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в браке с 2018 года. Пара растит двоих сыновей: Михаила и Мирослава. В соцсетях супруги всегда делятся только счастливыми новостями своей жизни. Однако и у них бывали кризисы.
На днях Тодоренко призналась, что в их семье случались моменты, когда развод казался чем-то очень реальным. Теледива рассказала, что в тот период они с мужем сильно ссорились. Им мог помочь только совместный поход к психологу.
Специалист увидела проблему пары и предложила им сходить на свидание. Супруги сначала подумали, что это шутка такая, ведь они и так все время вместе. Однако полностью отказываться от своеобразного домашнего задания не стали.
«Оказалось очень непросто снова начать разговаривать друг о друге, а не о детях, например. Но эти свидания укрепили нашу любовь друг к другу. Напомнили нам, почему мы вместе. Кризисов не нужно бояться, с ними нужно работать! И мы осознали, что в семье главная – любовь», — подытожила телеведущая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил...Подробнее
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...Подробнее
Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым...Подробнее
Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные...Подробнее
В Брянской области России автомобиль пограничников наехал на мину и подорвался. В результате инцидента есть жертва....Подробнее
Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...Подробнее
В городе на Неве рассматривают возможность создания апарт-отелей для высококвалифицированных рабочих и инженеров из...Подробнее
Глава российского государства Владимир Путин готов создать антизападный блок с участием Поднебесной и Индии. Журналист...Подробнее
Райнер Браун, являющийся сопредседателем Международного бюро мира, заявил, что пока что мир не достиг пика эскалации,...Подробнее
Руководитель дипломатического представительства Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй сделал заявление о политике...Подробнее
Комментировать