Регина Тодоренко рассказала, что свидания помогли им с Владом Топаловым сохранить семью

Вчера, 23:04

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Регина Тодоренко рассказала, что свидания помогли им с Владом Топаловым сохранить семью
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в браке с 2018 года. Пара растит двоих сыновей: Михаила и Мирослава. В соцсетях супруги всегда делятся только счастливыми новостями своей жизни. Однако и у них бывали кризисы.

На днях Тодоренко призналась, что в их семье случались моменты, когда развод казался чем-то очень реальным. Теледива рассказала, что в тот период они с мужем сильно ссорились. Им мог помочь только совместный поход к психологу.

Специалист увидела проблему пары и предложила им сходить на свидание. Супруги сначала подумали, что это шутка такая, ведь они и так все время вместе. Однако полностью отказываться от своеобразного домашнего задания не стали.

«Оказалось очень непросто снова начать разговаривать друг о друге, а не о детях, например. Но эти свидания укрепили нашу любовь друг к другу. Напомнили нам, почему мы вместе. Кризисов не нужно бояться, с ними нужно работать! И мы осознали, что в семье главная – любовь», — подытожила телеведущая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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