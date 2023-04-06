Александр Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

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На протяжении трех месяцев постоянный участник ледового шоу «Ледниковый период», олимпийский чемпион 2006 года в городе Турине по танцам на льду Роман Костомаров пребывает в московской лечебнице «Коммунарка» под пристальным наблюдением медицинских специалистов. Его родные много не рассказывают, однако из тех редких сообщений, которые появляются, можно узнать о том, что состояние здоровья прославленного российского фигуриста становится только лучше день ото дня, а в последнее время он даже самостоятельно уже связывается со своими друзьями с помощью видеосообщений.
Как рассказал корреспондентам информационного новостного онлайн-портала «Киноафиша России» знаменитый отечественный тренер и наставник фигуриста Александр Жулин, в самом начале февраля он отправил сообщение своему коллеге и другу, лежащему в больнице, в котором поздравлял его с днем рождения. Известный тренер даже не рассчитывал получить ответ. Однако совсем недавно в ответ Роман Костомаров записал голосовое сообщение лично Александра Жулина. В этой своей записи Роман искренне поблагодарил своего друга и тренера за поздравления. Одновременно Костомаров сообщил Жулину о состоянии своего здоровья. По признанию спортсмена, он намерен как можно быстрее вернуться домой и вновь встать на лед.
Как рассказал Жулин, сообщение растрогало его до глубины души. Он не скрывает, что переживал за спортсмена, а его воля и целеустремленность искренне поразили его.
«Я всплакнул, когда это все слушал», — заявил Жулин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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