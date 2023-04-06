Певица Анна Седокова вспомнила о сложных временах, связанных с группой «ВИА Гра»

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Певица Анна Седокова вспомнила о сложных временах, связанных с группой «ВИА Гра»
Певица Анна Седокова

Сорокалетняя Анна Седокова отметила свое 20-летие на сцене выпуском альбома «Сердце в бинтах». На нем представлены как новые песни, так и хиты, давно завоевавшие сердца поклонников.

Незадолго до юбилейного релиза певица представила свою версию композиции «Не оставляй меня, любимый». Как сообщила Анна, продюсер Константин Меладзе дал ей разрешение на запись кавера.

«У нас были очень сложные отношения. И в какой-то момент я просто написала Константину. Он ответил мне и дал согласие. И я, честно сказать, когда получила это письмо, была крайне удивлена. Я не знаю реакции Константина на новую версию «Не оставляй меня, любимый», но надеюсь, что она ему понравилась», — говорит Седокова.

Также певица вспомнила о своих попытках создать группу с девушками, которые не смогли победить в проекте «Хочу в «ВИА Гру». По словам Анны, ей было жаль претенденток, но в итоге работа с ними не увенчалась успехом.

«Я сочинила шикарную песню, но пошли странные требования от них. Так, например, одна девушка заявила, что на репетиции будет приезжать исключительно на дорогой иномарке. «Боже, никогда не буду этим заниматься», — подумала я тогда», — рассказала Анна. 

Об этом неудачном опыте она вспоминает, как о «катастрофе». Однако написанная ею песня пригодилась другим исполнителям: соавтор Седоковой продал ее Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Певица Анна Седокова вспомнила о сложных временах, связанных с группой «ВИА Гра»

Сегодня, 08:04

Костомаров останется в реанимации еще на два-три месяца

Вчера, 15:04

59-летняя Лолита Милявская поразила публику глубоким декольте

6-04-2023, 22:09

Илья Резник лишился основного дохода из-за антиспецоперационной позиции Пугачевой и Вайкуле

6-04-2023, 14:59

Гибель военкора Татарского подтолкнула Успенскую на решительный шаг

6-04-2023, 14:59

Жители Перми выступили против выставки московских художников о Боге

6-04-2023, 13:34

Анна Калашникова заявила о готовности родить от бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина дочь

6-04-2023, 12:24

Оскар Кучера призвал простить Меладзе за его высказывания в ОАЭ

5-04-2023, 19:09

В Новосибирске проходит концерт Киркорова

5-04-2023, 18:59

Вайкуле о позиции Леонтьева по СВО: «У него ничего не изменилось, он не предал себя»

5-04-2023, 17:39

Комики в Берлине поглумились над смертью военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

5-04-2023, 15:09

Мария и Павел Погребняк расстались из-за измен

5-04-2023, 13:09

Маршал: молодые артисты призывают старшее поколение уйти со сцены

5-04-2023, 12:14

Ольга Орлова впервые показала в сети свой послеродовой живот

5-04-2023, 11:24

Красовский назвал Собчак «чудовищно безграмотной» и обвинил в получении диплома по блату

5-04-2023, 11:04

Вайкуле высказалась о сбежавших из России артистах

4-04-2023, 11:59

Отец олимпийского чемпиона Костомарова оценил состояние сына как положительное

4-04-2023, 07:39

Кристина Асмус уедет из дома Гарика Харламова на Рублевке

3-04-2023, 22:19

Пережившая развод Гагарина выступила с заявлением на тему личной жизни

3-04-2023, 20:14

В Новосибирске активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова

3-04-2023, 17:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

6-04-2023, 21:33

0

Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...

Подробнее
Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120

Центробанк РФ специально роняет рубль: когда ждать доллар по 120

5-04-2023, 13:34

0

Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...

Подробнее
Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

Над Ленобластью из-за неопознанного объекта в небе объявили сигнал «Режим»

5-04-2023, 13:14

0

В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...

Подробнее
Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

Власти Петербурга потратили многомиллионные гранты на развитие украинского патриотизма

5-04-2023, 17:54

0

Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...

Подробнее
Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

6-04-2023, 13:04

0

Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым...

Подробнее
Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

Вчера, 00:09

0

В городе на Неве рассматривают возможность создания апарт-отелей для высококвалифицированных рабочих и инженеров из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

Диетологи назвали восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот

6-04-2023, 12:14

0

Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...

Подробнее
ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

Вчера, 11:34

0

Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные...

Подробнее
В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

Вчера, 13:04

0

В Брянской области России автомобиль пограничников наехал на мину и подорвался. В результате инцидента есть жертва....

Подробнее
Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

5-04-2023, 15:04

0

Директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловье Live» выразил уверенность...

Подробнее