Певица Анна Седокова вспомнила о сложных временах, связанных с группой «ВИА Гра»

Сорокалетняя Анна Седокова отметила свое 20-летие на сцене выпуском альбома «Сердце в бинтах». На нем представлены как новые песни, так и хиты, давно завоевавшие сердца поклонников.

Незадолго до юбилейного релиза певица представила свою версию композиции «Не оставляй меня, любимый». Как сообщила Анна, продюсер Константин Меладзе дал ей разрешение на запись кавера.

«У нас были очень сложные отношения. И в какой-то момент я просто написала Константину. Он ответил мне и дал согласие. И я, честно сказать, когда получила это письмо, была крайне удивлена. Я не знаю реакции Константина на новую версию «Не оставляй меня, любимый», но надеюсь, что она ему понравилась», — говорит Седокова.

Также певица вспомнила о своих попытках создать группу с девушками, которые не смогли победить в проекте «Хочу в «ВИА Гру». По словам Анны, ей было жаль претенденток, но в итоге работа с ними не увенчалась успехом.

«Я сочинила шикарную песню, но пошли странные требования от них. Так, например, одна девушка заявила, что на репетиции будет приезжать исключительно на дорогой иномарке. «Боже, никогда не буду этим заниматься», — подумала я тогда», — рассказала Анна.

Об этом неудачном опыте она вспоминает, как о «катастрофе». Однако написанная ею песня пригодилась другим исполнителям: соавтор Седоковой продал ее Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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