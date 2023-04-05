Костомаров останется в реанимации еще на два-три месяца

Сегодня, 15:04

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Костомаров останется в реанимации еще на два-три месяца
Фото из открытых источников

Роман Костомаров, который сейчас находится в полном сознании, пробудет в реанимации «Коммунарки» еще два-три месяца. Самочувствие олимпийского чемпиона, жизнь которого долгое время была под угрозой, улучшается, но о выписке говорить еще рано. Спортсмен, перенесший ампутацию стоп, инсульт и множество других опасных заболеваний, уже просится домой. Но фигуристу потребуется длительная реабилитация. То есть ему еще долгое время предстоит пробыть под наблюдением врачей. 

Сейчас Костомарову делают перевязки, ведется плановая подготовка к операции по протезированию. По некоторым данным, к пациенту вернулся аппетит, что указывает на выздоровление. Ожидается, что Костомарова переведут в обычную палату, после чего спортсмену установят протезы, которые позволят ему обслуживать себя самостоятельно и вести нормальный образ жизни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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