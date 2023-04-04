Илья Резник лишился основного дохода из-за антиспецоперационной позиции Пугачевой и Вайкуле

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Поэт-песенник Илья Резник лишился львиной доли авторских отчислений, вследствие чего его доходы за последний год значительно просели. А причина в том, что исполнители, для которых он писал песни, проявили жесткую антиспецоперационную позицию и не поддержали действия РФ в Украине.
В первую очередь это касается таких звезд первой величины, как Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Примадонна вместе с мужем поспешила покинуть родную страну и уже давно даже на пару дней не приезжает. Лайма Вайкуле также не спешит приехать с концертами в Россию, хотя в былые времена в стране проводила даже больше времени, чем на своей родине.
Поскольку Пугачева и Вайкуле выступили против СВО, песни в их исполнении не берут на ротацию на радио и ТВ.
«Сейчас стало труднее. Потому что рухнули авторские отчисления из-за Аллы Пугачёвой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают крутить на радио и телеканалах», — приводит слова поэта «Комсомолка».
По причине того, что авторские отчисления минимальны, Илья Резник вынужден искать спонсоров для того, чтобы его детский музыкальный театр «Маленькая страна» не закрылся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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