Жители Перми выступили против выставки московских художников о Боге

В выставочном центре «Про Экспо» в Перми запланировано проведение выставки «Возвращение Бога домой». Этот проект московских художников Наталии Воскресенской и Дмитрия Плоткина вошел в программу выставки «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV».

Жители города оставили свои комментарии на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». В них они сравнили проект со скандальными работами Марата Гельмана прошлых лет, которые были выставлены в краевой столице.

«Еще одна попытка гельменизации искусства и святая святых. Жуть», «Вы же понимаете, что такое искусство заденет чувства людей глубоко верующих? Для чего сейчас разжигание ненависти на религиозной почве?», — написали горожане.

В целом комментаторы выступили против выставки и потребовали убрать богохульство из города. Активисты общественного движения «Зов народа» ознакомились с творчеством вышеупомянутых московских художников и сочли, что эти работы нарушают закон о чувствах верующих. Они обратились в СК РФ, Генпрокуратуру и Минкульт с просьбой отменить скандальную выставку, чтобы не допустить глумления над христианскими святынями и символами. Активисты движения считают, что речь идет о намеренном разжигании религиозной розни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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