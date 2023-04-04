Анна Калашникова заявила о готовности родить от бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина дочь

Сегодня, 12:24

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Анна Калашникова заявила о готовности родить от бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина дочь
Фото из открытых источников

Певица Анна Калашникова, у которой ранее был головокружительный роман с коллегой Прохором Шаляпиным, призналась, что конфликты между ними уже остались в прошлом. Недавно они смогли примириться и начали поддерживать хорошие отношения.

Судя по всему, лед между экс-возлюбленными растаял настолько, что женщина даже рассматривает возможность воссоединения. Более того, она всерьез подумывает, а не родить ли от красавчика дочь. Тем более, что и Прохор не против стать отцом.

Свои откровения-рассуждения Анна Калашникова изливала в недавней беседе с «mk.ru».

«Многие говорят, что нам снова надо соединиться и нам нужна дочка. Просто у меня уже есть сын, а у Прохора еще нет детей. И, кстати, он на это неоднозначно реагирует, говорит: «Почему бы и нет? Я холост, да и у нее какие-то сложности на личном». Может, стоит снова вступить в одну и ту же реку? Не знаю. Время покажет», — сказала певица.

Калашникова сообщила, что теперь они часто встречаются на благотворительных концертах. Кроме того, Прохор проявляет инициативу и сам бывает на ее выступлениях. А еще Анна заметила, что «экс» стал очень тепло о ней отзываться в своих интервью, что ее не может не радовать. Артистка уверена, что бывший возлюбленный делает это искренне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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