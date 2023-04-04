Гибель военкора Татарского подтолкнула Успенскую на решительный шаг

Вечером, 2 апреля, в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческой встречи военкора Владлена Татарского произошел взрыв. Сразу после этого поступила информация о теракте и гибели военного корреспондента.

О гибели Татарского и том, что пострадало очень много людей, Любовь Успенская узнала после своего концерта в Ессентуках. Певица призналась, что после услышанного долго не могла отойти. Эта новость заставила ее уже в следующем городе изменить программу. Успенская внесла в свой концерт специальный монолог.

«Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой», — сказала королева русского шансона.

В ходе своего выступления в Ставрополе уроженка Киева объявила минуту молчания в память о военкоре. По словам коллег Успенской, певица, как правило, не меняет концертную программу. Обычно она строго придерживается заранее запланированной программы, чтобы не ломать концепцию концерта. Однако она решилась на такой шаг ради монолога, который тронул зрителей до слез.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700