В Новосибирске проходит концерт Киркорова

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Несмотря на протест людей, Филипп Киркоров спел в Новосибирске. Об этом сообщает издание «НГС».
О готовящемся на 5 апреля выступлении певца Филиппа Киркорова на сцене «Локомотив-Арена» в Новосибирске было известно задолго до этой даты. Однако накануне возле театра «Глобус» собрались те, кто ратует за традиционные ценности: они категорически отказывались встречать в своем городе артиста.
Напомним, выступая год назад в Кремлевском дворце, певец в окружении подтанцовки в монашеских одеждах взобрался ногами на крест, при этом Киркоров исполнял песню «Мария Магдалина».
На пикет защищать культурные и традиционные семейные ценности собралось порядка 50 новосибирцев. Однако, несмотря на протесты, выступление Киркорова все же состоялось и даже без опозданий: в 19 часов звезда поп-музыки вышел на сцену спортивного комплекса.
По словам журналистки издания, певец привез с собой много сценических нарядов, поскольку за первые 15 минут концерта он успел побывать в разных образах.
По информации с Nsk.afishagoroda, цены на билеты стартовали от 2000 рублей. Самые дорогие продавались в кассах по 5 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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