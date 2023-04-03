В Новосибирске проходит концерт Киркорова

Несмотря на протест людей, Филипп Киркоров спел в Новосибирске. Об этом сообщает издание «НГС».

О готовящемся на 5 апреля выступлении певца Филиппа Киркорова на сцене «Локомотив-Арена» в Новосибирске было известно задолго до этой даты. Однако накануне возле театра «Глобус» собрались те, кто ратует за традиционные ценности: они категорически отказывались встречать в своем городе артиста.

Напомним, выступая год назад в Кремлевском дворце, певец в окружении подтанцовки в монашеских одеждах взобрался ногами на крест, при этом Киркоров исполнял песню «Мария Магдалина».

На пикет защищать культурные и традиционные семейные ценности собралось порядка 50 новосибирцев. Однако, несмотря на протесты, выступление Киркорова все же состоялось и даже без опозданий: в 19 часов звезда поп-музыки вышел на сцену спортивного комплекса.

По словам журналистки издания, певец привез с собой много сценических нарядов, поскольку за первые 15 минут концерта он успел побывать в разных образах.

По информации с Nsk.afishagoroda, цены на билеты стартовали от 2000 рублей. Самые дорогие продавались в кассах по 5 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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