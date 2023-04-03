Оскар Кучера призвал простить Меладзе за его высказывания в ОАЭ

Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Меладзе ранее слишком часто критиковал специальную военную операцию вооруженных сил страны на территории Украины: как правило, певец высказывал свое личное неодобрение действиями властей РФ. Популярный в России актер театра и кино, телевизионный ведущий Оскар Кучера уверен: не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Оскар предполагает, что талантливый музыкант просто попал в сложившуюся ситуацию по глупости.

«Я лично давно знаком с Валерой, он хороший дядька. А в нынешней ситуации он попал, как кур во щи, по своей глупости, такое мое мнение. Хотелось бы спросить всех тех, кто сейчас орёт, — окажитесь вы в толпе врагов, вот как вы себя поведете? Да хрен его знает. И никто этого не узнает, пока там не окажется. Он, может, сам испугался того, что он сказал», — считает Оскар.

При этом Кучера акцентировал внимание на том, что ему действительно жалко Меладзе. Он уверен, что музыкант никого не хотел обидеть своими словами, однако вышло все наоборот.

«Я просто смотрю со стороны по-человечески. И вот по-человечески мне его жалко. Я не могу объяснить — почему именно. Может быть, потому что я знаю его, понимаю, что он «не хотел никого обидеть». В этой ситуации я Галустяна вспоминаю: «Понять и простить». Вот Меладзе я бы простил, честное слово скажу», — резюмировал Кучера.

Об этом сегодня сообщили корреспонденты информационного новостного издания «Вечерняя Москва».

Во время новогоднего выступления в Дубае Меладзе сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги певицы Альбины Джанабаевой. Так, музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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