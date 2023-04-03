Вайкуле о позиции Леонтьева по СВО: «У него ничего не изменилось, он не предал себя»

В свежем интервью в шоу «Осторожно:Собчак» латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о Валерии Леонтьеве, который давно не появляется на сцене и не общается с прессой.

Так, Вайкуле завила, что певец предпочитает спокойную размеренную жизнь без скандалов и домыслов. 69-летняя певица отозвалась с теплотой о своем коллеге. По ее словам, Леонтьев, который уже несколько лет живет в США, не любит давать интервью, поэтому пытающиеся достучаться до певца журналисты так и не могут вызвать его на беседу. Леонтьев не отвечает на просьбы об интервью и продолжает отмалчиваться. Никто не знает о том, что думает певец о политической ситуации в мире, и как он относится к СВО. Поговаривают, что Валерий Леонтьев проходит лечение за океаном.

«Валера в Америке, занят собой. Хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает никому интервью. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то», — заявила Вайкуле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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