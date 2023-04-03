Комики в Берлине поглумились над смертью военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

На сцене в Берлине выступили два стендап-комика, которые показали зрителям «пародию» на инцидент со взрывом в кафе Санкт-Петербурга, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, он же Максим Фомин.

Как пишет «КП», разыгранная сценка - дело рук сбежавшего от мобилизации Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, который ранее работал на Первом канале.

Комики в дуэте показали момент, как подозреваемая в совершении теракта Трепова дарит военкору позолоченный бюст, в котором заложено взрывное устройство.

«Теперь запись этой паскудной сценки транслируется в интернете и сопровождается смехом и аплодисментами людей, подобных комикам», - пишут журналисты.

На появление данного ролика уже отреагировали в рунете. Граждане РФ начали требовать признать Долгополова и Оганесяна иноагентами, а также заочно судить их.

Владлен Татарский, напомним, был награжден президентом РФ Орденом мужества. Военкор родился в Донбассе. Занимался бизнесом. В 2011 году был осужден судом за участие в разбойном ограблении банка. В 2014 году сбежал из места лишения свободы и примкнул к ополчению. Принимал участие в боевых действиях. В последний год активно освещал СВО и был одним из ведущих российских военкоров.

В конце сентября минувшего года Татарский побывал на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к РФ новых территорий.

Выходя из зала, как пишет «Коммерсант» , он сказал: «Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим, всё будет, как мы любим».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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