Мария и Павел Погребняк расстались из-за измен

Несколько месяцев назад в отношениях футболиста Павла Погребняка и его жены Марии наметился разлад. Пара решила сделать перерыв и разойтись в разные стороны. По слухам, причиной расставания стали многочисленные измены Павла.

Пока Мария участвовала в шоу «Звезды в Африке», ее муж, нападающий «Спартака», «Зенита» и сборной России, посещал элитные столичные клубы, где был не раз замечен в обнимку с девушками модельной внешности. Эти слухи дошли до Марии и она решила не прощать, хотя не исключено, что раньше ей приходилось закрывать глаза на похождения благоверного.

По некоторым данным, футболист съехал из общего дома, а Мария осталась в особняке вместе с тремя детьми. Павел не грустит и продолжает весело проводить время. Пока супруги не приняли решение о разводе, но скорее всего, он предрешен. Однако Мария тоже не отказывает себе в удовольствиях. 34-летняя бизнесвумен часто веселится в кругу своих подруг.

Как сказал источник из окружения семьи, постоянных новых партнеров ни у Павла, ни у Марии нет. Пока супруги не говорят на публике о проблеме в отношениях.

«Мы очень уважаем друг друга и ставим в приоритет семью, а не работу и посиделки с друзьями. Нужно, в первую очередь, в отношениях уметь договориться», — заявила Мария в одном из недавних интервью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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