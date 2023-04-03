Маршал: молодые артисты призывают старшее поколение уйти со сцены

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Артисты старшего поколения оказываются под огнем необоснованной критики со стороны более молодых музыкантов. Молодые поп-исполнители призывают своих старших коллег уйти со сцены. Комментируя сложившуюся в российском шоу-бизнесе тенденцию, музыкант Александр Маршал, сказал:
«Многих моих коллег обвиняют в том, что мы тормозим и не даем ход молодым, что мы заняли эту сцену, чтобы валили на пенсию и так далее».
Такое заявление 65-летний певец сделал на гала-концерте, посвященном первому финалу музыкального конкурса «Автора!». По мнению Маршала, ему, напротив, приятно, когда в России появляются талантливые ребята с красивыми голосами, которые пишут потрясающие песни. Поэтому он не может быть против молодых музыкантов.
Появление звезд с качественным репертуаром может доставлять только радость, считает Александр. Также Маршал сказал, что лучшим способом открытия новых талантов являются музыкальные конкурсы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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