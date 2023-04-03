Ольга Орлова впервые показала в сети свой послеродовой живот

45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова, ставшая в феврале нынешнего года мамой во второй раз, на своей странице в социальной сети показала на видео свой послеродовой живот - без графического редактора, ретуши и фильтров.

Невзирая на то, что после появления второго ребенка знаменитости на свет прошло совсем немного времени, она уже задумывается о том, как привести тело в порядок к лету, а также избавиться от четырех лишних килограммов - их она набрала во время беременности и еще не смогла с ними расстаться.

В ходе общения со своими подписчиками в социальной сети Орлова приподняла майку и продемонстрировала свой живот - к настоящему времени он практически плоский. Тем не менее, звезда ТВ хочет добиться совершенства и избавиться от незначительного лишнего веса и темной полоски. Она осталась, по-видимому, из-за растяжения кожи.

Для этого активно использует скрабы и масла, которые обладают смягчающим и разглаживающим действием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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