Красовский назвал Собчак «чудовищно безграмотной» и обвинил в получении диплома по блату

Сегодня, 11:04

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Красовский назвал Собчак «чудовищно безграмотной» и обвинил в получении диплома по блату
Фото из открытых источников

Журналист Антон Красовский разразился шквалом критики в адрес своей коллеги Ксении Собчак. Не подбирая слов, он назвал ее «чудовищно безграмотной», а также предположил, что свой университетский диплом она получила не за знания, а по блату.

«Проблема Ксении в том, что она чудовищно безграмотная, живет с выданным по блату дипломом. То есть отличить приговор суда от линчевания она не в состоянии», ? цитирует сообщение Красовского газета «Московский комсомолец».

Гневную реакцию у Красовского вызвала Телеграм-публикация Ксении Собчак, в которой она отреагировала на взрыв в питерском кафе второго апреля. В результате данного инцидента погиб военкор Максим Фомин, более известный в сети как Владлен Татарский.

Светская львица на обвинения Красовского в безграмотности пока не отреагировала. Смеем предположить, что это дело времени. Собчак не свойственно игнорировать выпады в свой адрес. История ее перепалок с Сергеем Шнуровым - яркое тому доказательство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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