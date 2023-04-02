Вайкуле высказалась о сбежавших из России артистах

Сегодня, 11:59

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Вайкуле высказалась о сбежавших из России артистах
Лайма Вайкуле

В недавнем интервью Ксении Собчак поддержавшая Украину Лайма Вайкуле высказалась о сбежавших из России коллегах. По ее мнению, они могли брезговать жизнью в своей стране. 

«Те, которые уехали, — они взяли и уехали, потому что им противно там быть», — сказала певица.

Вайкуле также приоткрыла завесу над личной жизнью самого закрытого представителя российского шоу-бизнеса — Валерия Леонтьева, который уже несколько лет проживает в США и давно не дает о себе знать. В частности, близкая подруга певца рассказала о том, почему народный артист не делает никаких заявлений. После начала СВО Леонтьев закрылся от поклонников и прессы. Он избегает светских мероприятий и выступлений. 

По сообщениям СМИ, популярный певец испытывает проблемы со здоровьем. Комментируя состояние Валерия Леонтьева, Вайкуле рассказала, что певец действительно живет в своем особняке за океаном, где активно «занимается собой». Валерий Леонтьев всю свою продолжительную карьеру избегает корреспондентов, заявила певица. Она также сказала, что не понимает, почему СМИ удивляются тому, что певец сторонится журналистов, которые пытаются до него достучаться. 

«Валера просто в Америке, занят собой. Вы хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда. У него ничего не изменилось — он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда ни про кого», — сказала Вайкуле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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