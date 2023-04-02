Отец олимпийского чемпиона Костомарова оценил состояние сына как положительное

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Отец олимпийского чемпиона Костомарова оценил состояние сына как положительное
Роман Костомаров

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, коротко рассказал о состоянии сына.

В январе Роман Костомаров был госпитализирован и с тех пор находится под наблюдением врачей.

«Все положительно», — сказал Сергей Костомаров.

Роману Костомарову в феврале исполнилось 46 лет. В паре с Татьяной Навкой Роман выиграл Олимпийские игры?2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).

Напомним, что 10 января 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Там ему стало еще хуже. Роман был введен в медикаментозную кому, после чего произошло несколько операций по ампутации. Как отмечал позднее близкий друг фигуриста Илья Авербух, точные и правдивые данные о состоянии здоровья спортсмена, известны только семье и лечащим врачам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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