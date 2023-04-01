Кристина Асмус уедет из дома Гарика Харламова на Рублевке

Сегодня, 22:19

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Кристина Асмус уедет из дома Гарика Харламова на Рублевке
Фото из открытых источников

С момента развода Харламова и Асмус прошло уже три года. Взаимные обиды остались в прошлом. Каждый из них устроил свою личную жизнь. Но пара до сих пор продолжает жить под одной крышей.

Сначала это казалось шуткой, но позже экс-супруги сами подтвердили данный факт. Периодически у них случаются конфликты: то на почве финансов, то из-за занимаемой территории.

Площадь загородного особняка на Рублевке составляет 473 квадратных метра, и все здесь размещаются с легкостью. Кристина с дочкой проживают на одном этаже, Гарик и его возлюбленная, актриса Катерина Ковальчук, на другом.

Бассейн, кинозал и тренажерный комплекс в общем пользовании. Словом, настоящая идиллия.

В конце марта Кристина Асмус дала понять, что пока перспектив разъехаться у экс-семьи нет. Ранее она призывала Гарика помочь купить им с дочерью жилье, но юморист не пошел навстречу. В ответ она заявила:

«Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже 10 лет я ни в какую не хочу обратно в центр! Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде».

На Гарика снова посыпались шутки от коллег: его семейство давно уже прозвали гаремом. Но, судя по всему, в доме знаменитостей наметились перемены.

Кристина проговорилась, что собирается съезжать от экс-мужа. На премьере сериала «Сансара» актриса решила ответить на личные вопросы.

«Это не слухи. Мы действительно живем вместе. Но у нас прекрасные отношения с Гариком, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы действительно живем на разных этажах, но видимся почти каждый день», — рассказала она журналистам.

Оказывается, у Кристины решился вопрос с жильем. Деталей раскрывать она не стала, видимо, чтобы не спровоцировать злопыхателей и завистников. Но все таки проговорилась:

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», — сообщила актриса.

Кстати, в личной жизни актрисы все стабильно. Она встречается с молодым актером Романом Евдокимовым. Ему 28 лет, и вместе с Кристиной Асмус он состоит в труппе Театра им. М.Н. Ермоловой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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