Пережившая развод Гагарина выступила с заявлением на тему личной жизни

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Полина Гагарина недавно решила поделиться с публикой опытом, полученным после болезненного разрыва с любимым мужчиной. Практически каждый человек однажды сталкивается с предательством близкого человека. Пережить такое без помощи психолога бывает сложно. Но в арсенале певицы есть один инструмент, который помогает ей не концентрировать внимание на неудачах в любви.
Гагарина уверена, что даже при сильном эмоциональном потрясении нельзя насовсем отказываться от любви. Она советует всем обиженным женщинам поблагодарить судьбу за урок и ждать, когда в жизни появятся люди, достойные их внимания и заботы.
«Без любви смысла нет! Поблагодарите за этот урок и скажите себе, что больше вы не позволите с собой так обращаться. И придут к вам совершенно другие люди», — уверена Полина Гагарина.
После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым певица, как известно, нашла своё счастье рядом с продюсером Владимиром Чиняевым. Недавно артистка отметила в его компании своё 36-летие. Хотя их роман начался ещё в 2020 году, Гагарина не спешит знакомить своих фанатов с возлюбленным. Похоже, что она сделала определенные выводы после неудачного брака с Исхаковым и теперь будет держать в секрете любые подробности личной жизни.
Стоит отметить, что бывший муж артистки изначально не одобрил её связь с продюсером. Фотограф выступал против того, чтобы Чиняев участвовал в воспитании его маленькой дочери Мии. На днях Исхаков в очередной раз категорично высказался о личной жизни Гагариной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...Подробнее
В пресс-службе казахстанского Министерства по вопросам энергетики сообщили о завершении официального визита экспертов...Подробнее
Комментировать