Пережившая развод Гагарина выступила с заявлением на тему личной жизни

Полина Гагарина недавно решила поделиться с публикой опытом, полученным после болезненного разрыва с любимым мужчиной. Практически каждый человек однажды сталкивается с предательством близкого человека. Пережить такое без помощи психолога бывает сложно. Но в арсенале певицы есть один инструмент, который помогает ей не концентрировать внимание на неудачах в любви.

Гагарина уверена, что даже при сильном эмоциональном потрясении нельзя насовсем отказываться от любви. Она советует всем обиженным женщинам поблагодарить судьбу за урок и ждать, когда в жизни появятся люди, достойные их внимания и заботы.

«Без любви смысла нет! Поблагодарите за этот урок и скажите себе, что больше вы не позволите с собой так обращаться. И придут к вам совершенно другие люди», — уверена Полина Гагарина.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым певица, как известно, нашла своё счастье рядом с продюсером Владимиром Чиняевым. Недавно артистка отметила в его компании своё 36-летие. Хотя их роман начался ещё в 2020 году, Гагарина не спешит знакомить своих фанатов с возлюбленным. Похоже, что она сделала определенные выводы после неудачного брака с Исхаковым и теперь будет держать в секрете любые подробности личной жизни.

Стоит отметить, что бывший муж артистки изначально не одобрил её связь с продюсером. Фотограф выступал против того, чтобы Чиняев участвовал в воспитании его маленькой дочери Мии. На днях Исхаков в очередной раз категорично высказался о личной жизни Гагариной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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