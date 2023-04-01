В Новосибирске активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
В Новосибирске активисты вышли на согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей. Общественники, которые держали речь, потребовали отменить запланированный на 5 апреля концерт народного артиста России Филиппа Киркорова.
Как передает телеканал «ЦарьГрад», они считают, что шоу, с которым певец приедет в город, направлено «против морали и нравственности».
Также на пикете, который собрал около 50 горожан, озвучивалось требование к самому Киркорову извиниться за свое поведение. Исполнитель песни «Цвет настроения синий» на требования активистов из Новосибирска отменить его концерт не отреагировал.
К слову, в Сети ранее членами Новосибирского координационного совета были растиражированы сообщения с требованием отменить выступление короля российской поп-сцены в городе. На них отреагировали местные власти, отметив, что основания для отмены концерта Киркорова отсутствуют.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...Подробнее
Комментировать