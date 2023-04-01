В Новосибирске активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова

Сегодня, 17:19

0

Image 16+
В Новосибирске активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова
Фото из открытых источников

В Новосибирске активисты вышли на согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей. Общественники, которые держали речь, потребовали отменить запланированный на 5 апреля концерт народного артиста России Филиппа Киркорова.

Как передает телеканал «ЦарьГрад», они считают, что шоу, с которым певец приедет в город, направлено «против морали и нравственности».

Также на пикете, который собрал около 50 горожан, озвучивалось требование к самому Киркорову извиниться за свое поведение. Исполнитель песни «Цвет настроения синий» на требования активистов из Новосибирска отменить его концерт не отреагировал.

К слову, в Сети ранее членами Новосибирского координационного совета были растиражированы сообщения с требованием отменить выступление короля российской поп-сцены в городе. На них отреагировали местные власти, отметив, что основания для отмены концерта Киркорова отсутствуют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Алена Яковлева призвала не критиковать Лию Ахеджакову из-за ее возраста

Сегодня, 14:29

Актер РФ Валентин Смирнитский заявил, что ему трудно охарактеризовать москвичей

Сегодня, 12:34

Лайма Вайкуле заявила, что видит сбежавшего из РФ Галкина на посту президента страны

Сегодня, 12:34

Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения

Вчера, 23:24

Максим Галкин предложил россиянам называть детей Даздравпутами и Дигрознатами

Вчера, 23:04

Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалят и разбираются с родовым проклятьем

Вчера, 10:14

Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Вчера, 10:09

Не дышал сам, пережил 2 инсульта, лишился ног, врач РФ дал комментарии по здоровью Костомарова

1-04-2023, 16:49

Телеведущая Алена Водонаева решила лишить сына наследства

1-04-2023, 14:59

Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»

1-04-2023, 11:29

Телеведущая Ксения Бородина сообщила о временном уходе из социальных сетей

31-03-2023, 23:54

Фигуриста Костомарова могут перевезти в немецкую клинику для протезирования

31-03-2023, 15:29

Муж Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»

31-03-2023, 14:44

Сергей Соседов: Выставленные на продажу песни Наргиз и Брежневой никто не купит

31-03-2023, 11:44

Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

31-03-2023, 07:59

Авербах дал минимум полгода на восстановление фигуриста Романа Костомарова

30-03-2023, 13:19

В «Современнике» отказались комментировать заявление Лии Ахеджаковой об увольнении по собственному желанию

30-03-2023, 12:39

Министра культуры России попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым

30-03-2023, 12:04

SHAMAN отреагировал на исполнение его песни иноагентом Моргенштерном

30-03-2023, 09:59

Признанный иноагентом Артур Смольянинов снова показал себя с глупейшей стороны

30-03-2023, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

1-04-2023, 15:29

0

В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...

Подробнее
«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

Вчера, 18:19

0

Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

31-03-2023, 16:11

0

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...

Подробнее
Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

1-04-2023, 21:52

0

Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...

Подробнее
Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

1-04-2023, 12:29

0

Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...

Подробнее
Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

1-04-2023, 13:59

0

Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Сегодня, 02:34

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....

Подробнее
CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

31-03-2023, 20:24

0

Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...

Подробнее
Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

1-04-2023, 16:49

0

Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...

Подробнее
В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора, мать мальчика нашли убитой в квартире

1-04-2023, 18:29

0

С жуткой находкой столкнулись в штате США Флорида. Там в пасти аллигатора нашли останки маленького мальчика, который...

Подробнее