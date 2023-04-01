В Новосибирске активисты потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова

В Новосибирске активисты вышли на согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей. Общественники, которые держали речь, потребовали отменить запланированный на 5 апреля концерт народного артиста России Филиппа Киркорова.

Как передает телеканал «ЦарьГрад», они считают, что шоу, с которым певец приедет в город, направлено «против морали и нравственности».

Также на пикете, который собрал около 50 горожан, озвучивалось требование к самому Киркорову извиниться за свое поведение. Исполнитель песни «Цвет настроения синий» на требования активистов из Новосибирска отменить его концерт не отреагировал.

К слову, в Сети ранее членами Новосибирского координационного совета были растиражированы сообщения с требованием отменить выступление короля российской поп-сцены в городе. На них отреагировали местные власти, отметив, что основания для отмены концерта Киркорова отсутствуют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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