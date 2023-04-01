СМИ рассказали об улучшении состояния Романа Костомарова

Медицинские специалисты, проводящие лечение, родственники и многочисленные друзья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказали о том, что у него, несомненно, наблюдаются существенные улучшения состояния здоровья. Как в настоящее время пишут многие средства массовой информации, уже в самой ближайшей перспективе звездного пациента «Коммунарки», постоянного участника ледового шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» начнут готовить к протезированию. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильное, но о выписке пока речи не идет. Об этом сообщили корреспонденты информационно-новостного онлайн-портала News.ru.

При этом отмечается, что у Костомарова тромбофилия — это опасное состояние человеческого организма, связанное с чересчур высокой свертываемостью крови, когда «есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии». Из-за этого транспортировка любым видом транспорта чрезвычайно опасна для состояния здоровья Романа Костомарова: в случае перевозки спортсмена на самолете может возникнуть тромбообразование, вплоть до тромбоэмболии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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