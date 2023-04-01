Алена Яковлева призвала не критиковать Лию Ахеджакову из-за ее возраста

Актриса Алена Яковлева в интервью на YouTube-шоу «Так сказать» заявила, что «не приветствует» гражданскую позицию своей коллеги Лии Ахеджаковой. Однако она призвала оставить пожилую актрису в покое из уважения к ее возрасту.

«Но Лия Меджидовна уже слишком пожилой человек. Мне кажется, ее надо бы оставить в покое», — отметила Яковлева.

Как известно, на днях Лия Ахеджакова заявила об уходе из театра «Современник» по собственному желанию. Еще в феврале руководство театра лишило Ахеджакову всех ролей из-за наплыва жалоб недовольных политической позицией актрисы.

Говоря об уехавшем в Канны Дмитрии Назарове, который работал в МХТ имени Чехова и был любимцем публики, Алена Яковлева назвала его прекрасным актером. Однако она считает, что он допускал некорректные высказывания, работая в государственном учреждении и получая зарплату из бюджета. Если бы актер служил в частном театре, то мог бы говорить все что угодно, отметила актриса.

«Ему дана индульгенция народного артиста. Его любит народ, он в этой стране, он работает на госслужбе, получает бюджетные деньги. И так публично высказываться — некорректно», — пояснила Яковлева.

При этом поступок Анатолия Белого, который тоже ушел из МХТ и уехал за границу, актриса назвала благородным. По ее мнению, его честная позиция заслуживает уважения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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