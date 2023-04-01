Лайма Вайкуле заявила, что видит сбежавшего из РФ Галкина на посту президента страны

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
В настоящее время исполнительница музыкальных композиций Лайма Вайкуле проживает на территории государства Израиль. Именно поэтому, очевидно, выполняя чей-то заказ, певица активно продолжает негативно высказываться о России, её народе и будущем великой страны. Накануне Лайма представила своё интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
В разговоре с журналистами проекта Лайма Вайкуле неожиданно заявила о том, что, по её мнению, юморист и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) был бы идеальным президентом для Российской Федерации. Рассказывая об этом, прибалтийская певица провела аналогию между Галкиным* и Зеленским. Сравнив этих двух мужчин, Вайкуле акцентировала внимание на том, что эти два человека не боятся говорить правду, а значит — вполне могут, мало того — просто должны быть политиками и лидерами своих государств. Об этом сообщили журналисты информационно-новостного онлайн-портала «Popcake».
«Максим* — не политик и поэтому он является идеальным президентом для своей страны. Поскольку в нем есть все человеческое. Все остальные люди, которые политики, они иначе думают. А он не боится рассказать о чём-то плохом, что есть в государстве. Самокритика чрезвычайно важна для первого лица страны», — объяснила Вайкуле.
В конце интервью певица еще раз подчеркнула, что с радостью пошла бы на выборы, если бы в кандидатах был Галкин* и проголосовала бы за него. Более того, она думает, что многие россияне проголосовали бы тоже за него.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
Комментировать