Лайма Вайкуле заявила, что видит сбежавшего из РФ Галкина на посту президента страны

В настоящее время исполнительница музыкальных композиций Лайма Вайкуле проживает на территории государства Израиль. Именно поэтому, очевидно, выполняя чей-то заказ, певица активно продолжает негативно высказываться о России, её народе и будущем великой страны. Накануне Лайма представила своё интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

В разговоре с журналистами проекта Лайма Вайкуле неожиданно заявила о том, что, по её мнению, юморист и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) был бы идеальным президентом для Российской Федерации. Рассказывая об этом, прибалтийская певица провела аналогию между Галкиным* и Зеленским. Сравнив этих двух мужчин, Вайкуле акцентировала внимание на том, что эти два человека не боятся говорить правду, а значит — вполне могут, мало того — просто должны быть политиками и лидерами своих государств. Об этом сообщили журналисты информационно-новостного онлайн-портала «Popcake».

«Максим* — не политик и поэтому он является идеальным президентом для своей страны. Поскольку в нем есть все человеческое. Все остальные люди, которые политики, они иначе думают. А он не боится рассказать о чём-то плохом, что есть в государстве. Самокритика чрезвычайно важна для первого лица страны», — объяснила Вайкуле.

В конце интервью певица еще раз подчеркнула, что с радостью пошла бы на выборы, если бы в кандидатах был Галкин* и проголосовала бы за него. Более того, она думает, что многие россияне проголосовали бы тоже за него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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