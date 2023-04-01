Актер РФ Валентин Смирнитский заявил, что ему трудно охарактеризовать москвичей

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Актер Валентин Смирнитский сообщил о том, что ему сложно говорить о москвичах, давать им какие-то характеристики.
Но в целом, по его словам, он заметил, что жители Москвы сильно изменились за последние десятилетия. По его словам, он потерял ощущение того, что является москвичом. В беседе с изданием «Москвич Mag», актер отметил, что образ жителя столицы очень изменился.
«Так много времени прошло — и так Москва изменилась. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить. Не могу точно охарактеризовать москвича», — заявил Смирнитский.
По словам актера, Москва для него особенная и сравнить ее нельзя ни с одним другим городом в мире. Актер отметил, что хотя Москва со всех сторон такая разная, но она одна.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...Подробнее
Бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа могут арестовать четвертого апреля текущего года. Данная информация...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска)....Подробнее
Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь...Подробнее
Комментировать