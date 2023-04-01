Актер РФ Валентин Смирнитский заявил, что ему трудно охарактеризовать москвичей

Актер Валентин Смирнитский сообщил о том, что ему сложно говорить о москвичах, давать им какие-то характеристики.

Но в целом, по его словам, он заметил, что жители Москвы сильно изменились за последние десятилетия. По его словам, он потерял ощущение того, что является москвичом. В беседе с изданием «Москвич Mag», актер отметил, что образ жителя столицы очень изменился.

«Так много времени прошло — и так Москва изменилась. А какими-то штампами прошлых времен не хочется говорить. Не могу точно охарактеризовать москвича», — заявил Смирнитский.

По словам актера, Москва для него особенная и сравнить ее нельзя ни с одним другим городом в мире. Актер отметил, что хотя Москва со всех сторон такая разная, но она одна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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