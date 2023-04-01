Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Певица Настя Каменских борется с серьезной опухолью голосовых связок. Звезда поделилась подробностями о состоянии своего здоровья. В личном блоге она сообщила, что проходит интенсивный курс лечения из-за кисты, обнаруженной врачами. Оказалось, что она может привести к плохим последствиям.
Среди диагнозов Каменских подострый ларингит, киста и несмыкание голосовых связок. Из-за этого она не может брать высокие ноты, потому что сразу теряет голос. В настоящее время артистка не может гастролировать и исполнять свои композиции.
«Сейчас я прохожу интенсивное лечение и два раза в день посещаю врача. Каждый раз это не самая приятная процедура, ведь в четыре этапа я получаю необходимое лекарство прямо в голосовые связки», — написала 35-летняя звезда.
Также Настя Каменских отметила, что «регулярная нагрузка и ежедневные выступления не дадут возможности восстановиться, а это является невероятным риском для голоса». Каменских заверила, что обязательно поправится. Она отметила, что будет соблюдать все необходимые рекомендации врачей, чтобы скорее пойти на поправку.
По ее словам, связки придут в норму в ближайшее время. Настя добавила, что собирается выступить на очередном концерте уже 7 апреля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...Подробнее
Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства,...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...Подробнее
Синоптик Михаил Леус рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 31 марта. Об...Подробнее
Комментировать