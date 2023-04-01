Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения

Певица Настя Каменских борется с серьезной опухолью голосовых связок. Звезда поделилась подробностями о состоянии своего здоровья. В личном блоге она сообщила, что проходит интенсивный курс лечения из-за кисты, обнаруженной врачами. Оказалось, что она может привести к плохим последствиям.

Среди диагнозов Каменских подострый ларингит, киста и несмыкание голосовых связок. Из-за этого она не может брать высокие ноты, потому что сразу теряет голос. В настоящее время артистка не может гастролировать и исполнять свои композиции.

«Сейчас я прохожу интенсивное лечение и два раза в день посещаю врача. Каждый раз это не самая приятная процедура, ведь в четыре этапа я получаю необходимое лекарство прямо в голосовые связки», — написала 35-летняя звезда.

Также Настя Каменских отметила, что «регулярная нагрузка и ежедневные выступления не дадут возможности восстановиться, а это является невероятным риском для голоса». Каменских заверила, что обязательно поправится. Она отметила, что будет соблюдать все необходимые рекомендации врачей, чтобы скорее пойти на поправку.

По ее словам, связки придут в норму в ближайшее время. Настя добавила, что собирается выступить на очередном концерте уже 7 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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