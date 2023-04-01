Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения

Вчера, 23:24

0

Image 16+
Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения
Певица Настя Каменских

Певица Настя Каменских борется с серьезной опухолью голосовых связок. Звезда поделилась подробностями о состоянии своего здоровья. В личном блоге она сообщила, что проходит интенсивный курс лечения из-за кисты, обнаруженной врачами. Оказалось, что она может привести к плохим последствиям.

Среди диагнозов Каменских подострый ларингит, киста и несмыкание голосовых связок. Из-за этого она не может брать высокие ноты, потому что сразу теряет голос. В настоящее время артистка не может гастролировать и исполнять свои композиции.

«Сейчас я прохожу интенсивное лечение и два раза в день посещаю врача. Каждый раз это не самая приятная процедура, ведь в четыре этапа я получаю необходимое лекарство прямо в голосовые связки», — написала 35-летняя звезда.

Также Настя Каменских отметила, что «регулярная нагрузка и ежедневные выступления не дадут возможности восстановиться, а это является невероятным риском для голоса». Каменских заверила, что обязательно поправится. Она отметила, что будет соблюдать все необходимые рекомендации врачей, чтобы скорее пойти на поправку. 

По ее словам, связки придут в норму в ближайшее время. Настя добавила, что собирается выступить на очередном концерте уже 7 апреля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Настя Каменских рассказала о прохождении интенсивного лечения

Вчера, 23:24

Максим Галкин предложил россиянам называть детей Даздравпутами и Дигрознатами

Вчера, 23:04

Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалят и разбираются с родовым проклятьем

Вчера, 10:14

Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Вчера, 10:09

Не дышал сам, пережил 2 инсульта, лишился ног, врач РФ дал комментарии по здоровью Костомарова

1-04-2023, 16:49

Телеведущая Алена Водонаева решила лишить сына наследства

1-04-2023, 14:59

Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»

1-04-2023, 11:29

Телеведущая Ксения Бородина сообщила о временном уходе из социальных сетей

31-03-2023, 23:54

Фигуриста Костомарова могут перевезти в немецкую клинику для протезирования

31-03-2023, 15:29

Муж Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»

31-03-2023, 14:44

Сергей Соседов: Выставленные на продажу песни Наргиз и Брежневой никто не купит

31-03-2023, 11:44

Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

31-03-2023, 07:59

Авербах дал минимум полгода на восстановление фигуриста Романа Костомарова

30-03-2023, 13:19

В «Современнике» отказались комментировать заявление Лии Ахеджаковой об увольнении по собственному желанию

30-03-2023, 12:39

Министра культуры России попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым

30-03-2023, 12:04

SHAMAN отреагировал на исполнение его песни иноагентом Моргенштерном

30-03-2023, 09:59

Признанный иноагентом Артур Смольянинов снова показал себя с глупейшей стороны

30-03-2023, 09:59

Уставшая от одиночества Бузова рассказала о планах на личную жизнь

29-03-2023, 21:29

Журналист РФ Соловьев напомнил Галкину о возрасте Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

29-03-2023, 16:19

«Фотошоп рулит»: поклонники не узнали Пугачеву на фото с младенцами на руках

29-03-2023, 12:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

1-04-2023, 15:29

0

В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...

Подробнее
43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

31-03-2023, 10:39

0

В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...

Подробнее
«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

«МК» проинформировал, что смертность привитых от COVID SARS-CoV-2 зашкаливает

Вчера, 18:19

0

Вакцинированные от ковида умирают чаще невакцинированных, и эта тенденция только растет. Об этом сообщает издание...

Подробнее
Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

31-03-2023, 16:11

0

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...

Подробнее
Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

1-04-2023, 21:52

0

Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...

Подробнее
Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

1-04-2023, 12:29

0

Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

31-03-2023, 11:29

0

Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства,...

Подробнее
Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

1-04-2023, 13:59

0

Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...

Подробнее
Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

31-03-2023, 12:29

0

В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...

Подробнее
В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

31-03-2023, 09:34

0

Синоптик Михаил Леус рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 31 марта. Об...

Подробнее