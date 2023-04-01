Максим Галкин предложил россиянам называть детей Даздравпутами и Дигрознатами

Известный в России телеведущий и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом), активно используя подсказки своей супруги, Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, в настоящее время все больше пользуется воспоминаниями из великой империи прошлых лет — Союза Советских Социалистических Республик.

Выступая на сценах различных зарубежных мировых государств, в частности, как сейчас — в Соединенных Штатах Америки, шоумен, как продемонстрировал один из популярных Telegram-каналов, сообщил своим заокеанским зрителям о том, что в СССР существовала традиция называть ребенка в честь вождей, праздников. В наши же дни Галкин* предложил называть новорожденного, например, Даздравпутином.

Русскоязычная публика за рубежом радостно смеялась над изобретательными шутками юмориста. Не трудно догадаться, что Даздравпутин означает «Да здравствует Путин». Другое имя Дигрознат относится к другой политической фигуре Дмитрию Медведеву и расшифровывается, как «Дима грозит НАТО».

«Девочек можно называть как Жижижи. Жириновский живее всех живых», — продолжал глумиться на сцене супруг Примадонны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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