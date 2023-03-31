Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалят и разбираются с родовым проклятьем

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
Поклонники мистического шоу об экстрасенсах наконец-то дождались. Спин-офф проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вышел на канале ТНТ. В новом сезоне зрители увидели знакомые лица. В первом выпуске шоу экстрасенсы Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалили и разбирались с родовым проклятьем.
Череватый решил покинуть проект, заявив:
«Среди таких сильнейших лучше быть на самом дне».
На это Марат Башаров сказал, что Влад – «парень отходчивый». Каждый из конкурсантов обладает большим опытом в этой области и несомненно, столкнется с жесткой конкуренцией. Приятно видеть, что продюсеры программы собрали на одной сцене самых ярких и впечатляющих конкурсантов. Это позволяет поклонникам проекта получить еще более интригующий и мотивирующий опыт в полюбившейся им атмосфере.
Сидя перед телевизором каждый зритель будет предсказывать и анализировать. Это делает проект еще более захватывающим и интересным для тех, кто увлекается паранормальными явлениями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...Подробнее
В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...Подробнее
Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...Подробнее
Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того,...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о задержании журналиста американской газеты Wall Street...Подробнее
Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...Подробнее
Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства,...Подробнее
В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...Подробнее
Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...Подробнее
Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...Подробнее
Комментировать