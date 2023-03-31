Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалят и разбираются с родовым проклятьем

Поклонники мистического шоу об экстрасенсах наконец-то дождались. Спин-офф проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вышел на канале ТНТ. В новом сезоне зрители увидели знакомые лица. В первом выпуске шоу экстрасенсы Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалили и разбирались с родовым проклятьем.

Череватый решил покинуть проект, заявив:

«Среди таких сильнейших лучше быть на самом дне».

На это Марат Башаров сказал, что Влад – «парень отходчивый». Каждый из конкурсантов обладает большим опытом в этой области и несомненно, столкнется с жесткой конкуренцией. Приятно видеть, что продюсеры программы собрали на одной сцене самых ярких и впечатляющих конкурсантов. Это позволяет поклонникам проекта получить еще более интригующий и мотивирующий опыт в полюбившейся им атмосфере.

Сидя перед телевизором каждый зритель будет предсказывать и анализировать. Это делает проект еще более захватывающим и интересным для тех, кто увлекается паранормальными явлениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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