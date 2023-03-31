Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы
Александр Жулин

Тренер Романа Костомарова Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья фигуриста.

Стоит отметить, что информации о том, как проходит лечение олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова официально поступает очень мало. Родные и близкие фигуриста предпочитают не разглашать подробности лечения.

Жулин тоже очень редко говорит о здоровье друга, но уже отметил, что его супруга Оксана Домнина всегда рядом с ним. Она «проводит в палате практически круглые сутки», а домой приезжает лишь переночевать с детьми.

Рассказал Жулин и о том, что недавно получил голосовое сообщение от Костомарова и не смог сдержать эмоции.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный – слабый, да – но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил», – сообщил Жулин.

Он отметил, что «услышал в голосе Костомарова массу позитива» и ожидает, что вскоре его друг сможет приступить к реабилитации. Но впереди у него еще протезирование, ведь он пережил несколько ампутаций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс скандалят и разбираются с родовым проклятьем

Сегодня, 10:14

Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Сегодня, 10:09

Не дышал сам, пережил 2 инсульта, лишился ног, врач РФ дал комментарии по здоровью Костомарова

Вчера, 16:49

Телеведущая Алена Водонаева решила лишить сына наследства

Вчера, 14:59

Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»

Вчера, 11:29

Телеведущая Ксения Бородина сообщила о временном уходе из социальных сетей

31-03-2023, 23:54

Фигуриста Костомарова могут перевезти в немецкую клинику для протезирования

31-03-2023, 15:29

Муж Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»

31-03-2023, 14:44

Сергей Соседов: Выставленные на продажу песни Наргиз и Брежневой никто не купит

31-03-2023, 11:44

Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

31-03-2023, 07:59

Авербах дал минимум полгода на восстановление фигуриста Романа Костомарова

30-03-2023, 13:19

В «Современнике» отказались комментировать заявление Лии Ахеджаковой об увольнении по собственному желанию

30-03-2023, 12:39

Министра культуры России попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым

30-03-2023, 12:04

SHAMAN отреагировал на исполнение его песни иноагентом Моргенштерном

30-03-2023, 09:59

Признанный иноагентом Артур Смольянинов снова показал себя с глупейшей стороны

30-03-2023, 09:59

Уставшая от одиночества Бузова рассказала о планах на личную жизнь

29-03-2023, 21:29

Журналист РФ Соловьев напомнил Галкину о возрасте Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

29-03-2023, 16:19

«Фотошоп рулит»: поклонники не узнали Пугачеву на фото с младенцами на руках

29-03-2023, 12:19

Программа Надежды Бабкиной о моде вышла драматичной

29-03-2023, 06:44

Данила Козловский и Оксана Акиньшина пришли вдвоем на Премию Художественного театра

28-03-2023, 16:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

Вчера, 15:29

0

В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...

Подробнее
43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

31-03-2023, 10:39

0

В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...

Подробнее
Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

31-03-2023, 16:11

0

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...

Подробнее
СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

30-03-2023, 13:39

0

Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того,...

Подробнее
«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

30-03-2023, 13:02

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о задержании журналиста американской газеты Wall Street...

Подробнее
Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Вчера, 12:29

0

Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

31-03-2023, 11:29

0

Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства,...

Подробнее
Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

31-03-2023, 12:29

0

В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...

Подробнее
Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Вчера, 13:59

0

Старый Свет будет вынужден прилагать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, если следующий хозяин...

Подробнее
Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

Вчера, 21:52

0

Агитация для желающий вступить в ЧВК «Вагнер» должна быть в каждом уголке страны. Об этом у себя в Telegram-канале...

Подробнее