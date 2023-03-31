Александр Жулин: Костомаров прислал голосовое сообщение после выхода из комы

Тренер Романа Костомарова Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья фигуриста.

Стоит отметить, что информации о том, как проходит лечение олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова официально поступает очень мало. Родные и близкие фигуриста предпочитают не разглашать подробности лечения.

Жулин тоже очень редко говорит о здоровье друга, но уже отметил, что его супруга Оксана Домнина всегда рядом с ним. Она «проводит в палате практически круглые сутки», а домой приезжает лишь переночевать с детьми.

Рассказал Жулин и о том, что недавно получил голосовое сообщение от Костомарова и не смог сдержать эмоции.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный – слабый, да – но абсолютно адекватный. Он поблагодарил всех, кто его поздравил», – сообщил Жулин.

Он отметил, что «услышал в голосе Костомарова массу позитива» и ожидает, что вскоре его друг сможет приступить к реабилитации. Но впереди у него еще протезирование, ведь он пережил несколько ампутаций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700