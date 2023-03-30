Не дышал сам, пережил 2 инсульта, лишился ног, врач РФ дал комментарии по здоровью Костомарова

Сегодня, 16:49

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Не дышал сам, пережил 2 инсульта, лишился ног, врач РФ дал комментарии по здоровью Костомарова
Фото из открытых источников

Медики рассказали о перспективах восстановления Романа Костомарова. Об этом сообщает издание NVL.

Уже прошло практически три месяца с тех пор, как известный российский фигурист Роман Костомаров с воспалением легких попал в московскую больницу Коммунарка. Вскоре после госпитализации пациенту потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. За свое долговременное пребывание на больничной койке Костомаров пережил ампутацию конечностей, два инсульта, искусственную кому, к тому же серьезно пострадали его внутренние органы. 

Одно из важных событий последнего времени — врачи смогли остановить некроз тканей у Костомарова. Сейчас состояние больного начинает понемногу улучшаться. Решается вопрос о протезировании в одной из клиник Германии. Однако все врачи уверены в одном: восстановление спортсмена будет происходить долгие месяцы. Какие-либо точные прогнозы медики давать не решаются. Отмечают, что больному при этом обязательно нужны позитивный настрой и желание.

«Очень сложно давать прогноз — слишком много у него всего было нарушено. На полгода все может затянуться. И то — с разным исходом. Может быть то лучше, то хуже — очень организм у него разрушен. Поэтому перспективы восстановления такие — дальние, на мой взгляд», — прокомментировал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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