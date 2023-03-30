Телеведущая Алена Водонаева решила лишить сына наследства

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты
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Российская блогер и телеведущая Алена Водонаева боится, чтобы ее сын не был «инфантильным мажором», когда вырастет. Поэтому она решила, что не будет оставлять ему богатое наследство. Знаменитость считает, что ее отпрыск должен приложить усилия, чтобы стать состоятельным мужчиной, передает «Мослента».
«Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — жестко высказалась Водонаева.
Пока ее сын еще несовершеннолетний, она прописала его в своей квартире в Москве - на случай, если с ней или отцом ее отпрыска что-то случится. Однако когда ребенок вырастет, жилплощадь в столице ему в наследство не достанется.
Родители, по мнению Водонаевой, должны давать сыну защиту, любовь и хорошее образование. Но никак не деньги и элитную недвижимость.
Сын Алены Богдан сейчас подходит к подростковому возрасту. Мальчик родился в 2010 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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