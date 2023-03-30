Телеведущая Ксения Бородина сообщила о временном уходе из социальных сетей

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40-летняя российская ведущая Ксения Бородина предупредила поклонников в социальных сетях, что временно перестанет выходить на связь, поскольку отправляется в Тверскую область на ретрит. Телеведущая призналась, что это первый подобный опыт в ее жизни, поэтому она надеется, что все будет в порядке.
«Я хотела заранее предупредить, что в эти выходные буду практически отсутствовать в «сторис», потому что уезжаю за город на ретрит. Это духовные практики. Они происходят, как правило, за пределами города, поэтому я три дня буду там», — рассказала Ксения Бородина.
Звезда экранов сразу же заявила, что не будет отвечать поклонникам, которые попытаются вести с ней дискуссии. Однако у многих вызвало удивление решение Бородиной. Ведь совсем недавно телеведущая высмеивала коллегу Викторию Боню, активно пропагандирующую ретриты. Как известно, блогерша пропагандирует прием галлюциногенного напитка аяуаска и является организатором трансформационных ретритов по всему миру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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