Телеведущая Ксения Бородина сообщила о временном уходе из социальных сетей

40-летняя российская ведущая Ксения Бородина предупредила поклонников в социальных сетях, что временно перестанет выходить на связь, поскольку отправляется в Тверскую область на ретрит. Телеведущая призналась, что это первый подобный опыт в ее жизни, поэтому она надеется, что все будет в порядке.

«Я хотела заранее предупредить, что в эти выходные буду практически отсутствовать в «сторис», потому что уезжаю за город на ретрит. Это духовные практики. Они происходят, как правило, за пределами города, поэтому я три дня буду там», — рассказала Ксения Бородина.

Звезда экранов сразу же заявила, что не будет отвечать поклонникам, которые попытаются вести с ней дискуссии. Однако у многих вызвало удивление решение Бородиной. Ведь совсем недавно телеведущая высмеивала коллегу Викторию Боню, активно пропагандирующую ретриты. Как известно, блогерша пропагандирует прием галлюциногенного напитка аяуаска и является организатором трансформационных ретритов по всему миру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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