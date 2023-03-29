Фигуриста Костомарова могут перевезти в немецкую клинику для протезирования

Фигуриста Романа Костомарова могут перевезти в Германию, где в местной клинике ему сделают протезирование. Об этом пишет Telegram-канала Mash, утверждая, что российские врачи из Коммунарки теперь не лечат олимпийского чемпиона. Якобы их отстранили от работы с тяжелобольным спортсменом.

Здоровьем Костомарова занимаются немецкие врачи. Они готовят спортсмена к транспортировке в Европу, где ему проведут протезирование.

Чтобы не допустить утечку информации о том, что Костомарова везут лечиться за границу, к нему пускают очень ограниченный круг лиц.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. Его доставили в тяжелом состоянии с пневмонией. У спортсмена начался сепсис, и врачи были вынуждены ампутировать ему стопы, одну кисть руки и часть пальцев на другой руке. Он провел длительное время в медикаментозном сне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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