Сергей Соседов: Выставленные на продажу песни Наргиз и Брежневой никто не купит

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Недавно стало известно, что Вера Брежнева, Константин Меладзе и Наргиз Закирова продают свои популярные песни на специализированном сайте. Эту новость прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.
В частности, он сказал, что артисты не могут продавать композиции, так как права на них имеют только их авторы. Соседов подчеркнул, что композиции Наргиз принадлежат Максиму Фадееву, который может запретить их исполнять. Что касается Веры Брежневой, то Соседов считает, что ей не удастся продать свои русскоязычные композиции.
По словам журналиста, ее музыку, как и песни Наргиз, никто не захочет покупать.
«Вообще глупая это затея. Зачем продавать то, что никто не купит?» — считает критик.
Едва ли на эти песни найдется покупатель, даже если композитор и певец договорятся о продаже, отмечает Соседов. Ресторанные музыканты используют любые хиты и без покупки, обращает внимание критик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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