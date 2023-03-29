Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

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Фигурист Роман Костомаров уже почти три месяца в больнице и пережил несколько ампутаций. Он лишился ступней, голеней, кисти правой руки и пальцев на левой руке, и только недавно пошли сообщения о том, что его состояние удалось стабилизировать, пишет «МК». Ампутации стали необходимы из-за гангрены и сепсиса.
Источник, знакомый с ситуацией, пишет о том, что спортсмена начали готовить к выписке. Но, как оказалось, за здоровьем фигуриста следят и врачи из Германии.
«Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы. Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии», - отметил источник «МК».
При этом специалисты говорят о том, что на восстановление у спортсмена уйдет минимум полгода. Ему придется научиться пользоваться протезами, улучшить физическую форму, а также длительное время принимать препараты, которые помогли бы восстановиться всем органам и системам, поскольку его организм серьезно пострадал за время болезни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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