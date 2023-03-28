Авербах дал минимум полгода на восстановление фигуриста Романа Костомарова

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»
Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...Подробнее
Прославленный олимпийский чемпион в дисциплине танцы на льду, знаменитый российский фигурист, постоянный участник ледового шоу «Ледниковый период» Роман Костомаров, 10 января нынешнего года, был госпитализирован в лечебницу «Коммунарка» города Москвы и переболел тяжелой формой пневмонии. Теперь для полного восстановления состояния здоровья, выдающемуся российскому спортсмену придется пройти серьёзный курс реабилитации на протяжении длительного периода.
Медицинский специалист, опытный врач, основатель частной службы скорой помощи в городе Санкт-Петербурге, Лев Авербах накануне высказался о дальнейшем лечении и реабилитации Романа Костомарова в интервью журналистам информационного издания «Пятый канал». Лев Авербах рассказал о том, что пока чрезвычайно сложно давать прогноз о восстановлении Романа.
«На полгода все может затянуться, и то, с разным исходом. Может быть то лучше, то хуже — очень организм у него разрушен. Поэтому перспективы восстановления такие дальние, на мой взгляд», — объяснил врач.
Эксперт подчеркнул, что процесс реабилитации не будет зависеть от позитивного настроя Костомарова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...Подробнее
В заведении KFC на Каменноостровском в Северной столице неизвестный изнасиловал школьницу. В настоящее время...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...Подробнее
Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...Подробнее
Петербургскому омбудсмену Светлане Агапитовой продолжают поступать сообщения по поводу прошлогодней частичной...Подробнее
С 1 апреля в России появится собственная цифровая валюта, предназначенная не для инвестирования. ЦБ РФ запускает...Подробнее
В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от...Подробнее
Российские военные в ходе транспортировки потеряли ящик, в котором находились 20 гранат Ф-1 и столько же запалов к ним....Подробнее
В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43...Подробнее
Военкор Александр Сладков сегодня сообщил о готовности Северной Кореи принять участие в специальной военной операции на...Подробнее
Комментировать