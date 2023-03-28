Авербах дал минимум полгода на восстановление фигуриста Романа Костомарова

Прославленный олимпийский чемпион в дисциплине танцы на льду, знаменитый российский фигурист, постоянный участник ледового шоу «Ледниковый период» Роман Костомаров, 10 января нынешнего года, был госпитализирован в лечебницу «Коммунарка» города Москвы и переболел тяжелой формой пневмонии. Теперь для полного восстановления состояния здоровья, выдающемуся российскому спортсмену придется пройти серьёзный курс реабилитации на протяжении длительного периода.

Медицинский специалист, опытный врач, основатель частной службы скорой помощи в городе Санкт-Петербурге, Лев Авербах накануне высказался о дальнейшем лечении и реабилитации Романа Костомарова в интервью журналистам информационного издания «Пятый канал». Лев Авербах рассказал о том, что пока чрезвычайно сложно давать прогноз о восстановлении Романа.

«На полгода все может затянуться, и то, с разным исходом. Может быть то лучше, то хуже — очень организм у него разрушен. Поэтому перспективы восстановления такие дальние, на мой взгляд», — объяснил врач.

Эксперт подчеркнул, что процесс реабилитации не будет зависеть от позитивного настроя Костомарова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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