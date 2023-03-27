Уставшая от одиночества Бузова рассказала о планах на личную жизнь

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37-летняя Ольга Бузова вновь заговорила о проблемах в личной жизни, которую она никак не может наладить уже два года. Телеведущая призналась, что продумывает разные варианты событий и не исключает даже возвращения к кому-то из своих бывших возлюбленных. По словам звезды «Дома-2», на такие мысли ее натолкнула история отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, воссоединившихся спустя 20 лет после расставания.
«Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку — в безумно красивый роман — и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!» — поделилась Бузова, при этом не уточняя, кто из экс-избранников достоин ее внимания.
Правда, с большинством мужчин, с которыми у Ольги были отношения, она рассталась не лучшим образом и до сих пор с ними не общается. Все знают про скандальный развод телеведущей с Дмитрием Тарасовым, который она все еще вспоминает с содроганием, хотя с их разрыва прошло больше шести лет. Столь же некрасиво разошлась Бузова и с Давидом Манукяном, обвинив артиста в изменах и абьюзе. Она и сейчас старается не встречаться с певцом на мероприятиях, а оказавшись в одном зале, обходит его стороной.
Стоит вспомнить и другого воздыхателя Ольги из шоу «Замуж за Бузову». Денис Лебедев красиво ухаживал за артисткой и заставил ее вновь поверить в любовь, однако в итоге выяснилось, что он бессовестным образом обманывал телеведущую. Она жаловалась, что сначала не обращала внимания на подозрительные сведения о мужчине, считая, что на него просто наговаривают. Но потом появились неопровержимые доказательства его измен и других нелицеприятных поступков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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