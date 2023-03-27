Программа Надежды Бабкиной о моде вышла драматичной

Сегодня, 06:44

0

Image 16+
Программа Надежды Бабкиной о моде вышла драматичной
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина снова на модном троне. И есть подозрение, что там, наверху, ей совсем неплохо. Это, безусловно, местечко для нее — модницы, собирательницы украшений, дамы, которые умеют красиво появиться.

В программе «Модный vs Народный» Надежда на пару с Владом Лисовцом вернулась к должности верной подруги всех страдающих от неумения грамотно принарядиться. Программы, посвященные переодеванию, есть в том или ином виде во многих странах. Однако модные перевоплощения на американский или западноевропейский манер совсем не похожи на то, как женщин преображают в России.

И дело здесь даже не в одежде, а в подходе. У них дамочка с катастрофическим гардеробом подается как особа с комедийным пренебрежением ко всему, что связано с модой. Задержавшиеся в студенческом возрасте хиппи, любительницы ролевых игр или кто-то в этом роде.

У нас в большинстве случаев все окрашено в максимально драматичные цвета. Беда с мужиками, принесение себя в жертву детям, карьера вопреки здравому смыслу. Нельзя просто пробежаться по магазинам, необходимо проработать психологические травмы и жизненные обиды, возродиться, как птица Феникс, и тогда уже наряжаться

В прошлую субботу в эфире все примерно так и прошло. Героиня освобождалась от несносного бывшего по громкой связи, верные подруги были готовы утереть ей слезы и даже сами расплакаться, феминистские лозунги как от зубов отскакивали. Удивительно, что после всех этих изнурительных процедур у девушки еще остались силы ходить по подиуму. Но ходила она легко и эффектно, что, конечно, вселяло надежду на пользу от всего пережитого.

По окончании программы остался один вопрос: можно ли заменить Александра Васильева на посту модного главнокомандующего? Наверное, можно, но пока не получается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Программа Надежды Бабкиной о моде вышла драматичной

Сегодня, 06:44

Данила Козловский и Оксана Акиньшина пришли вдвоем на Премию Художественного театра

Вчера, 16:09

Травматолог Королев: Костомаров сможет ходить с бионическим протезом

Вчера, 12:54

«112»: врачи РФ остановили распространение некроза у фигуриста Костомарова

Вчера, 11:49

Горобченко признался, что молится за своего тестя Александра Невзорова

27-03-2023, 17:44

Фигурист РФ Костомаров записал голосовое сообщение из больницы: «Я вернусь к вам, ребята»

27-03-2023, 17:34

Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность беседы с Ахмедовым

27-03-2023, 11:49

Екатерина Климова раскрыла свои ощущения после расставания с Игорем Петренко

27-03-2023, 11:34

Любовь Успенская посоветовала дочери не выходить замуж

26-03-2023, 22:19

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

26-03-2023, 19:14

Актриса РФ Яна Поплавская: Запись разговора Пригожина и сенатора Ахмедова оказалась скандалом

26-03-2023, 18:59

У сбежавшей из России Аллы Пугачевой нигде не осталось пристанища

26-03-2023, 09:34

Юдина заявила, что Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения

25-03-2023, 19:49

Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил его за шутку о Скабеевой

25-03-2023, 17:29

«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

25-03-2023, 13:59

Виктория Лопырева развелась с Игорем Булатовым

25-03-2023, 08:34

Врач Авербах минимально оценил выживаемость Романа Костомарова в случае отказа печени

24-03-2023, 22:09

«112»: У фигуриста РФ Костомарова начались проблемы с печенью из-за приема лекарств

24-03-2023, 21:34

РИА Новости: Роману Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке

24-03-2023, 15:24

Жена актера Оскара Кучеры не поддерживает проведение СВО на территории Украины

24-03-2023, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя

26-03-2023, 14:29

0

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...

Подробнее
Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»

27-03-2023, 13:39

0

Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...

Подробнее
Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

Евгений Пригожин объяснил зарубежным товарищам, как его отличить от однофамильца Иосифа

26-03-2023, 17:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...

Подробнее
СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

СП: После нового приказа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу военкомам России придется постараться

26-03-2023, 18:14

0

В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...

Подробнее
Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

Ярославские военные объяснили массовые призывы на контрактную службу в ВС РФ

27-03-2023, 08:04

0

О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...

Подробнее
ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

26-03-2023, 11:14

0

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово. Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

Евгений Пригожин проинспектировал передовые позиции ЧВК «Вагнер» в центральной части Бахмута

27-03-2023, 14:55

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...

Подробнее
Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

Эксперты рассказали россиянам, где лучше отдыхать на майских праздниках

26-03-2023, 14:59

0

Март показал, что число россиян, бронирующих туры и отели на майские праздники, растет. Ожидается, что в апреле...

Подробнее
Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

26-03-2023, 20:14

0

Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону,...

Подробнее
Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в РФ ради распространения музыки

26-03-2023, 19:14

0

После того как концерт певицы Ани Лорак был отменен в Краснодаре, она решила прокомментировать свою гражданскую...

Подробнее