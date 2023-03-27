Программа Надежды Бабкиной о моде вышла драматичной

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Надежда Бабкина снова на модном троне. И есть подозрение, что там, наверху, ей совсем неплохо. Это, безусловно, местечко для нее — модницы, собирательницы украшений, дамы, которые умеют красиво появиться.
В программе «Модный vs Народный» Надежда на пару с Владом Лисовцом вернулась к должности верной подруги всех страдающих от неумения грамотно принарядиться. Программы, посвященные переодеванию, есть в том или ином виде во многих странах. Однако модные перевоплощения на американский или западноевропейский манер совсем не похожи на то, как женщин преображают в России.
И дело здесь даже не в одежде, а в подходе. У них дамочка с катастрофическим гардеробом подается как особа с комедийным пренебрежением ко всему, что связано с модой. Задержавшиеся в студенческом возрасте хиппи, любительницы ролевых игр или кто-то в этом роде.
У нас в большинстве случаев все окрашено в максимально драматичные цвета. Беда с мужиками, принесение себя в жертву детям, карьера вопреки здравому смыслу. Нельзя просто пробежаться по магазинам, необходимо проработать психологические травмы и жизненные обиды, возродиться, как птица Феникс, и тогда уже наряжаться
В прошлую субботу в эфире все примерно так и прошло. Героиня освобождалась от несносного бывшего по громкой связи, верные подруги были готовы утереть ей слезы и даже сами расплакаться, феминистские лозунги как от зубов отскакивали. Удивительно, что после всех этих изнурительных процедур у девушки еще остались силы ходить по подиуму. Но ходила она легко и эффектно, что, конечно, вселяло надежду на пользу от всего пережитого.
По окончании программы остался один вопрос: можно ли заменить Александра Васильева на посту модного главнокомандующего? Наверное, можно, но пока не получается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
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