Любовь Успенская посоветовала дочери не выходить замуж

Вчера, 22:19

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Любовь Успенская посоветовала дочери не выходить замуж
Фото из открытых источников

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Но построить крепкую семью ей так и не удалось. Сейчас 69-летняя «королева шансона» о замужестве даже и слышать не хочет. Успенская призналась, что в ЗАГС больше не собирается и своей единственной дочке Татьяне советует не связывать себя ни с кем узами Гименея. А родить, по мнению Успенской, дочке лучше от донора.

«Какой муж? — восклицает Любовь Залмановна. — Для меня муж — это потеря моей жизни, карьеры и всего на свете. Ни один из мужей не сделал ничего, кроме того, что тянул меня назад. Каждый пытался мою деятельность подавить и прочее, прочее. Ко мне по поводу мужей можете даже не обращаться. Для меня мужчины — это враги моего творчества и меня самой», — откровенничает певица.

Про свои браки Успенская сейчас говорит просто: 

«Я — очень влюбчивая была. Такая натура — ничего с этим не поделаешь. Я влюблялась в красивых мужчин, не понимая в тот момент, чем это все закончится». 

А завершалось всё, как обычно: «королева шансона» воспринимала очередное замужество за большую ошибку. Когда певицу спросили по поводу возможности снова влюбиться, звезда категорично ответила, что «эту школу прошла». Единственная ее любовь на данный момент — творчество, работа, дочь, друзья. А серьезных отношений она больше не хочет.

Предпочитает певица свободу. Как заявила исполнительница хита «Кабриолет»: 

«Почему я должна терпеть вокруг себя всяких уродов, которые будут мне указывать и меня унижать?»

Что касается рождения детей, Любовь Залмановна дала неожиданный совет, в том числе и своей дочери Татьяне: 

«Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь». 

Она сообщила, что многих ее подруг мужья шантажировали детьми. И высказалась по этому поводу довольно резко: 

«Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее». 

К слову, Александр Плаксин, последний супруг Успенской, тоже прибегал к шантажу дочерью. Ситуация изменилась, когда Татьяна стала совершеннолетней. Теперь Любовь Успенская вместе с дочерью и «безумно счастлива».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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