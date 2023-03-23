Виктория Лопырева развелась с Игорем Булатовым

Сегодня, 08:34

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Виктория Лопырева развелась с Игорем Булатовым
Фото из открытых источников

В Сети появилась информация о расставании 39-летней Виктории Лопыревой с супругом, бизнесменом Игорем Булатовым. Пара сыграла свадьбу более четырех лет назад. Ранее Игорь состоял в отношениях с подругой модели Татой Карапетян. Ходят слухи, что переехавшая в Дубай Виктория успела развестись с мужем, поэтому блондинка не публикует совместные фото с супругом. На Дне рождения общего сына Марка Лионеля пара держалась порознь и изображала семью только перед камерами.

Лопырева никак не комментирует слухи о своей личной жизни, но косвенным подтверждением разлада в семье можно считать поведение Булатова. Предприниматель якобы не скрывает своего холостяцкого статуса и уже пытается строить новые отношения. 

Недавно Лопырева опубликовала пост в своем личном блоге, где говорилось о том, как сохранить деньги после развода. Поклонники предположили, что Лопырева и Булатов начали бракоразводный процесс. Однако супруги до сих пор хранят молчание и предпочитают не комментировать ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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