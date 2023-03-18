Любовь Успенская предложила Настасье Самбурской раздеться в эфире «Первого канала»

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На «Первом канале» зрители продолжают смотреть шоу «Три аккорда». Жюри в этот раз были очень благосклонны к участникам. В этом выпуске многие участники смогли получить высокие баллы.
Большой интерес зрителей был связан с актрисой и певицей Настасьей Самбурской. Она исполнила песню «Помоги мне» и повторила образ Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука». Однако выступление Самбурской не всем пришлось по душе.
Член жюри Александр Новиков не оценил преображение артистки в блондинку, а Любовь Успенская и вовсе предложила артистке раздеться.
«Если бы ты в конце разделась и осталась в белье, тогда бы ты убила наповал. Ну чего тебе не раздеться было? У тебя красивая фигура. Это было бы круто и не было бы пошло. Поставила бы тебе два туза», — экспрессивно высказалась Любовь Залмановна.
Неожиданно практически все члены жюри поддержали мнение Успенской. Однако несмотря на небольшие замечания выступление Самбурской было оценено высоко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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