Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Певец Михаил Шуфутинский опроверг информацию о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее в СМИ сообщили, что якобы он прикован к инвалидному креслу и шагу не может ступить без посторонней помощи, передает НТВ.

По словам Шуфутинского, эти слухи пошли после того, как в Сети появились фотографии, где он сидит за столом в инвалидном кресле. Шансонье заявил, что это очень старый снимок и сделан он был еще в 2009 году. Пользоваться инвалидным креслом Шуфутинский был вынужден из-за того, что сломал ногу.

Исполнитель рассказал, что травмировался во время игры в хоккей, играя рядом с домом на импровизированном катке. Он поскользнулся и упал, получив ушиб копчика, который до сих пор дает о себе знать остаточными болями. Но никакой опасности из-за этой травмы для здоровья уже нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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