Врач рассказал, что психологическое состояние Романа Костомарова ухудшается

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Романа Костомарова сейчас не узнать, а врачи сообщают, что такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности. Сейчас фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии. Вероятно, ему необходимо будет сделать еще несколько операций.
Несмотря на тяжелое состояние фигуриста Романа Костомарова, медики прикладывают все усилия, чтобы спасти его жизнь. Они делают все возможное и невозможное. Спортсмен борется с болезнью уже более двух месяцев.
После всех перенесенных операций и инсультов Роман Костомаров все еще находится в реанимации. У мужчины начала синеть рука, поэтому медики забеспокоились еще больше.
Специалисты говорят, что сейчас сделать ничего нельзя, поскольку еще одна операция для Костомарова противопоказана. Спортсмен очень слаб, сильно потерял в весе, он очень изменился.
Рост Костомарова составляет 182 см. При этом он весит всего 50 килограммов. Он не может есть самостоятельно. Сейчас организм чемпиона ввели в сон при помощи препаратов. Пока что спортсмен не может самостоятельно дышать, нарушилась работа практически всех органов и систем.
«Чаще всего это заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено. (…) Такие повреждения, как у него, ведут к изменению личности», — сказал врач Андрей Звонков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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